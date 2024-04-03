Екатеринбургский культурист получил условный срок за неудачный выбор товара в Интернете

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге к условному сроку приговорили «контрабандиста», который сделал неудачный заказ через Интернет. В заказанном им товаре, как оказалось, содержалось вещество, оборот которого в России не приветствуется.Подсудимый занимается бодибилдингом. А поскольку одних только занятий с гирями и тренажёрами ему показалось мало, он ещё и в рацион решил включить препарат, благодаря которому быстро увеличивается мышечная масса. В Интернете он нашёл соответствующее предложение, оплатил покупку и стал ждать прибытия приобретения из Казахстана. Но вместе с посылкой мужчина получил и повышенное внимание со стороны таможенников.В препарате «для увеличения мышечной массы, силы и выносливости» содержался «4-тестостерон (изомер 1-тестостерона) в виде сложного эфира (фенилпропионата)». Как поясняют в Уральской транспортной прокуратуре, в Российской Федерации оборот данного вещества ограничен. Именно поэтому заказчик товара оказался на скамье подсудимых по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ. Рассмотрев материалы дела и выслушав обе стороны, судья назначил 33-летнему екатеринбуржцу наказание в виде лишения свободы на три года. Но условно — если в течение двух с половиной лет подсудимый не совершит ничего противозаконного, познать все прелести «мест не столь отдалённых» ему не придётся.