Шестеро свердловчан «наварили» на азартных играх 4,6 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Более четырёх с половиной миллионов рублей сумели «заработать» на азартных играх шестеро излишне предприимчивых жителей Свердловской области. Поскольку деятельность их признана незаконной, «наваренными» деньгами воспользоваться у них вряд ли получится.Шестеро свердловчан предстанут перед судом, в котором их будут судить за организацию и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи, в том числе подвижной связи, с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой (так формулирует это преступление часть 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса). Документы на них вместе с обвинительным заключением уже переданы из областной прокуратуры в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.По версии следствия, один из обвиняемых —мужчина 1988 года рождения — разработал план по созданию подпольного игрового бизнеса, а для воплощения его привлёк к делу ещё пять человек. Вместе они в период с октября 2020 года по апрель 2023 года арендовали помещения, в которых установили электронные терминалы с соответствующим программным обеспечением, которое позволяло желающим поиграть за деньги и на деньги в интернете. Выигранные средства игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали в распоряжение организаторов игр.При неблагоприятном для обвиняемых течении процесса, «азартная» шестёрка может лишиться свободы на срок до шести лет. Если найдутся смягчающие обстоятельства, преступники могут отделаться и штрафами, но весьма существенными.