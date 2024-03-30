«Нумизмата» с мефедроном задержали в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти два грамма запрещённого вещества нашли екатеринбургские полицейские у прохожего на территории Пионерского жилого района. В который уже раз представителя «низшего звена» наркооборота подвели неосмотрительность и неумение сохранять невозмутимость.Сотрудники МВД заметили подозрительного мужчину на улице Советской. Самым подозрительным было занятие, которому он предавался, ничуть не смущаясь окружающих. Пешеход копался в сугробах, будто искал под снегом что-то. Вот полицейские и подошли узнать, что именно он ищет. Тот начал врать с три короба про оброненную в снег коллекционную монету. И, возможно, сумел бы убедить стражей закона даже в такой нелепице, будь хоть сколько-нибудь спокоен. Но нет — он так заметно нервничал, что полицейские решили познакомиться поближе и с ним, и с содержимым его карманов.В присутствии понятых в карманах джинс нервничающего «нумизмата» были найдены два пакетика. Их содержимым оказался наркотик мефедроном общей массой 1,83 граммов. Когда же полицейские «пробили» личность задержанного, выяснилось, что он неоднократно судим по «наркоманской» статье. И скоро его послужной список пополнится ещё одним сроком.