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В Нижней Туре в нелегальный покерный клуб нагрянула полиция
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Туре полицейские прикрыли нелегальный покерный клуб, организованный Артёмом, директором компании по добыче песка и драгоценных металлов. Об этом сообщает тг-канал Ural Mash.
По информации телеграм-канала, Артём занимался подпольными играми на улице Строителей в течение трех лет. Он был пойман с поличным. Силовиками обнаружили игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу наличных средств.
В отношении Артёма было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
По информации телеграм-канала, Артём занимался подпольными играми на улице Строителей в течение трех лет. Он был пойман с поличным. Силовиками обнаружили игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу наличных средств.
В отношении Артёма было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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