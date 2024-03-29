В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех с Hennessy





— рассказал E1.RU подробности операции

общественник Дмитрий Чукреев. «Оперативники областного УЭБиПК и городского УМВД изъяли всю готовую продукцию и около 3500 бутылок, подготовленных к розливу, оборудование (канистры, шланги, разливные устройства) и красители с этикетками»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Подпольный цех по производству элитных коньяков из дешевого спирта и красителей был обнаружен на Сортировке.В гараже, куда вошли сотрудники правоохранительных органов и общественники, работники с шлангами в руках занимались разливкой алкоголя известных марок, таких как Hennessy. В цеху кипела работа. Ранее возбуждалось уголовное дело против владельца этого бизнеса, Бориса Мергиева, и это уже второй эпизод подобных нарушений.