В Ивделе к суровой мере наказания приговорили распространителя наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К долгому, как за убийство, лишению свободы приговорили жителя города Ивдель Свердловской области. Его признали виновным в склонении к потреблению наркотических средств и в незаконном сбыте наркотика.Преступление мужчина совершил в июне 2023 года. По данным следствия, представленным в суде, «имея в своем распоряжении наркотическое средство, он решил угостить им своего знакомого, оставив наркотик в тайнике. С этой целью мужчина позвонил знакомому и рассказал о том, где спрятал для него «гостинец», направив ему фотографию места тайника-закладки. В ходе телефонного разговора мужчина рассказал знакомому о свойстве и способе употребления наркотика», — описывает подробности телеграм-канал областной прокуратуры.Ивдельский городской суд рассмотрел доказательства, представленные гособвинителем, и решил отправить подсудимого в исправительную колонию строгого режима на 11 лет. Приговор в законную силу ещё не вступил.