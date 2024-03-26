Служебная собака помогла раскрыть убийство в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти полкилометра прошла служебная собака полиции от места, где был обнаружен криминальный труп до предполагаемого убийцы. Это избавило полицейских от попыток другими способами вычислить душегуба.Труп мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен на улице в Красногорском районе Каменска-Уральского, как пишет телеграм-канал «Патрульный участок». На место жуткой находки прибыл кинолог с псом Фаером. Фаер быстро взял след и привёл следственно-оперативную группу к квартире, где обитал ранее судимый 50-летний мужчина. Тот не ожидал, что его обнаружат и в момент задержания расслаблено пьянствовал с друзьями.Про задержанного известно, что в криминальных кругах он известен под кличкой Немец. В последний раз он отбывал срок в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге, а освободился в сентябре прошлого года. Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбужденно уголовное дело по статье «Убийство». Причины совершенного им преступления пока неизвестны. А вот про жертву известно, что это был тоже ранее судимый мужчина 1960 года рождения.