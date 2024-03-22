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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за поддельных рецептов на сильнодействующие лекарства
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело из-за поддельных рецептов, которые неустановленное лицо предъявило в аптеке «Фармация» на улице Уктусской для получения сильнодействующего лекарственного препарата.
Речь идёт о препаратах, подлежащих предметно-количественному учёту. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на рецептах были проставлены печати лечебного учреждения и лечащего врача. При этом в самой больнице информацию о выдаче таких рецептов опровергли. Врача, печать которого была на рецептах, в штате медучреждения также не оказалось. По поддельным рецептам аптека выдала четыре упаковки лекарственного препарата, 300 миллиграмм.
На основании материалов прокуратуры следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа.
Речь идёт о препаратах, подлежащих предметно-количественному учёту. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на рецептах были проставлены печати лечебного учреждения и лечащего врача. При этом в самой больнице информацию о выдаче таких рецептов опровергли. Врача, печать которого была на рецептах, в штате медучреждения также не оказалось. По поддельным рецептам аптека выдала четыре упаковки лекарственного препарата, 300 миллиграмм.
На основании материалов прокуратуры следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа.
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