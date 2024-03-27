Приговорённому к девяти годам за убийство сожительницы екатеринбуржцу отказали в смягчении наказания

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржец, осуждённый за убийство сожительницы, тело которой с множеством ножевых ранений нашли в машине в апреле 2019 года, через адвоката попросил суд изменить ему наказание на более мягкое, но ему отказали.В октябре 2019 года был приговорён Кировским районным судом к девяти годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Также суд взыскал с осуждённого 1 миллион 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу родных погибшей.Пытаясь добиться смягчения неотбытой части наказания он сначала обратился в Чкаловский районный суд, где 23 января 2024 года ему отказали, а потом вместе с адвокатом – в Свердловский областной суд, который также ответил отказом в удовлетворении апелляционных жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Там также вспомнили, что, когда ныне осуждённому выносили приговор, он рассказал, что приехал к своей сожительнице мириться, но из-за того, что женщина отказала ему, он напал на неё с ножом.