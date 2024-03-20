К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осуждённые нанесли потерпевшему не менее 16 ударов руками и ногами в область жизненно-важных органов головы и туловища, причинив ему тем самым закрытую черепно-мозговую травму, закрытую тупую травму грудной клетки с развитием отека и дислокации головного мозга, отека легких, которые стали причиной смерти потерпевшего»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор трём местным жителям, которые в ночь на 22 мая 2022 года возле 36-й школы напали на 32-летнего знакомого, с которым у них был старый конфликт. Из-за травм, которые они нанесли мужчине, он скончался.Свою вину осуждённые не признали, заявив, что не били своего знакомого по жизненно-важным органам.Кировский районный суд Екатеринбурга с учётом мнения государственного обвинителя назначил каждому из виновных лиц наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор ещё не вступил в законную силу.