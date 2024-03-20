Возрастное ограничение 18+

К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому

14.04 Четверг, 28 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор трём местным жителям, которые в ночь на 22 мая 2022 года возле 36-й школы напали на 32-летнего знакомого, с которым у них был старый конфликт. Из-за травм, которые они нанесли мужчине, он скончался.

«Осуждённые нанесли потерпевшему не менее 16 ударов руками и ногами в область жизненно-важных органов головы и туловища, причинив ему тем самым закрытую черепно-мозговую травму, закрытую тупую травму грудной клетки с развитием отека и дислокации головного мозга, отека легких, которые стали причиной смерти потерпевшего»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


Свою вину осуждённые не признали, заявив, что не били своего знакомого по жизненно-важным органам.

Кировский районный суд Екатеринбурга с учётом мнения государственного обвинителя назначил каждому из виновных лиц наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жительницу Богдановича на девять лет отправили в колонию за убийство знакомого
20 марта 2024
В Екатеринбурге вынесли приговор лже-электрику за кражу сбережений пожилой женщины
26 марта 2024
Большие штрафы получили обвиняемые во взяточничестве бывшие полицейские из Екатеринбурга
25 марта 2024
Свердловский областной суд рассмотрел апелляции по скандальному делу
27 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Раскрой убийства. Из каких материалов шили дело екатеринбургского предпринимателя, которого обвиняют в страшном преступлении

Накануне вердикта вспоминаем дыры, заплатки, белые нитки и чужие мерки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:36 Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей
17:22 Ожидающийся в Екатеринбурге концерт группы «Пикник» решили не отменять
17:08 15% соискателей из Екатеринбурга надеются приступить к работе сразу же после трудоустройства
16:27 Под Первоуральском в ДТП с фургоном погибли водитель и пассажир «Оки»
16:08 В Екатеринбурге школьник угодил под колёса машины по вине бабушки
15:37 Приговорённому к девяти годам за убийство сожительницы екатеринбуржцу отказали в смягчении наказания
14:46 В Североуральском районе Свердловской области Volkswagen столкнулся с пассажирским автобусом
14:04 К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому
13:35 Губернатор сдвинул начало пожароопасного сезона в Свердловской области на 5 апреля
13:01 В Екатеринбурге водитель Hyundai допустил серьёзное ДТП из-за плохого самочувствия
12:38 Водителей предупредили о снегопаде и дорожных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:57 За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца
11:12 В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина
10:37 Свердловское РЭО обнаружило нелегальный снежный полигон в Первоуральске
10:04 Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским
10:03 Свердловчане поставят оценки образовательным организациям
09:30 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка
20:46 Екатеринбург лишился одного из лучших школьных педагогов
20:25 В Екатеринбурге начался фестиваль «Щелкунчик приглашает»
19:54 Ради репетиций парада в Екатеринбурге перекроют некоторые улицы
19:44 В военном суде в Екатеринбурге допросили Азата Мифтахова и засекреченного свидетеля обвинения по его делу
19:22 Первоуральск остался без воды
19:04 Свердловский областной суд рассмотрел апелляции по скандальному делу
18:16 Пожилую жительницу Екатеринбурга обокрала родная внучка
17:57 Синоптики предупреждают о метелях и гололедице в Свердловской области
17:15 Управление ГИБДД предупредило о метели на севере Свердловской области
Все новости Свердловской области
19:17 В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках
18:42 МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
17:52 В Балтиморе спасатели ищут семь человек после обрушения моста
16:56 Во время протеста фермеров в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ
16:12 Московский городской суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 июня
15:51 В Москве задержана замруководителя ФТС России
15:10 Спикер ГД Володин высказался о моратории на смертную казнь в РФ
17:01 В ГД после теракта прорабатывают закон о вооруженной охране торговых центров
16:03 В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:46 Глава комитета ГД Крашенинников после теракта высказался о смертной казни
12:48 Суд заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл»
13:58 МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус сити холле»
11:57 Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области
18:15 В Дагестане пьяный росгвардеец на американском внедорожнике насмерть сбил ребенка
17:24 ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
16:24 Юристы: фраза пресс-секретаря президента подпадает под статью о «дискредитации ВС»
14:16 На полярной станции в Антарктиде появилась мобильная связь
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
Все новости России и мира
17:36 Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей
17:22 Ожидающийся в Екатеринбурге концерт группы «Пикник» решили не отменять
17:08 15% соискателей из Екатеринбурга надеются приступить к работе сразу же после трудоустройства
16:27 Под Первоуральском в ДТП с фургоном погибли водитель и пассажир «Оки»
16:08 В Екатеринбурге школьник угодил под колёса машины по вине бабушки
15:37 Приговорённому к девяти годам за убийство сожительницы екатеринбуржцу отказали в смягчении наказания
15:09 Финансово стабильны или нет: ученые ПНИПУ разработали модель, которая оценит бизнес по регионам
15:06 В «Горьковке» отметят юбилей Канта
14:46 В Североуральском районе Свердловской области Volkswagen столкнулся с пассажирским автобусом
14:04 К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому
13:35 Губернатор сдвинул начало пожароопасного сезона в Свердловской области на 5 апреля
13:01 В Екатеринбурге водитель Hyundai допустил серьёзное ДТП из-за плохого самочувствия
12:38 Водителей предупредили о снегопаде и дорожных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:57 За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца
11:12 В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина
10:37 Свердловское РЭО обнаружило нелегальный снежный полигон в Первоуральске
10:24 Судебные приставы защитили права прикамских школьников на качественное питание
10:04 Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским
10:03 Свердловчане поставят оценки образовательным организациям
09:30 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка
20:46 Екатеринбург лишился одного из лучших школьных педагогов
20:25 В Екатеринбурге начался фестиваль «Щелкунчик приглашает»
19:54 Ради репетиций парада в Екатеринбурге перекроют некоторые улицы
19:44 В военном суде в Екатеринбурге допросили Азата Мифтахова и засекреченного свидетеля обвинения по его делу
19:22 Первоуральск остался без воды
19:04 Свердловский областной суд рассмотрел апелляции по скандальному делу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK