Свердловский областной суд рассмотрел апелляции по скандальному делу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поставлена точка в деле генерала, врача и их знакомой, обвинявшихся в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней, — сообщают из Свердловского областного суда. Там закончилось рассмотрение апелляций от осужденных и от прокурора.Преступление против несовершеннолетней девочке было совершенно в марте 2022 года, когда отставной генерал Рамиль Гилязов познакомился пригласил на съёмную квартиру свою жертву, с которой списался в чате для знакомств. В квартире гостью, помимо генерала, встретили врач-онколог Иван Собачев и риелтор Оксана Гортинская. Они не стали препятствовать Гилязову в совершении незаконных действий и, соответственно, стали соучастниками.В ноябре прошлого года всех троих судили в Чкаловском районном суде города Екатеринбурга. Генералу Гилязову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением на полтора года. Риелторшу приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением на год. А онколога наказали лишением свободы на срок девять лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Кроме того, со всех троих осуждённых взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей: с Гилязова — 400 тысяч рублей, с Собачева — 300 тысяч рублей, а с Гортинской — 200 тысяч рублей.Прежде, чем приговор вступил в силу, в суд высшей инстанции поступили апелляционное представление от прокурора и апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов. Одна сторона надеялась на ужесточение наказаний, другая, соответственно, на смягчение. Не вышло ни у прокурора, ни у осужденных. Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменений.