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Пожилую жительницу Екатеринбурга обокрала родная внучка
Фото: Вечерние Ведомости
Некрасивое преступление раскрыли в Екатеринбурге. Местная жительница потихоньку обкрадывала свою бабушка, без спроса снимая с её карты деньги.
Екатеринбурженка 76-лет заметила исчезновение 50 тысяч рублей на своей банковской карте. Когда она обратилась в полицию, блюстители закона и порядка первым делом начали проверять счёта. Тут же обнаружилась и преступница. Выяснилось, что тридцатилетняя внучка жертвы «тихой кражи» потихоньку переводила бабушкины деньги на свои мелкие нужды. Так и накопилось полсотни «исчезнувших» рублей. Своё преступление хитрая внучка совершала очень просто 2014 она пользовалась приложением на бабушкином телефоне.
Похищенные деньги внучка бабушке вернула. Но закончить дело тихо, «по-семейному» уже не получится — «в отношении внучки в волчьей шкуре возбудили дело по части 3 статьи 158 УК», — пишет телеграм-канал «Патрульный участок».
Екатеринбурженка 76-лет заметила исчезновение 50 тысяч рублей на своей банковской карте. Когда она обратилась в полицию, блюстители закона и порядка первым делом начали проверять счёта. Тут же обнаружилась и преступница. Выяснилось, что тридцатилетняя внучка жертвы «тихой кражи» потихоньку переводила бабушкины деньги на свои мелкие нужды. Так и накопилось полсотни «исчезнувших» рублей. Своё преступление хитрая внучка совершала очень просто 2014 она пользовалась приложением на бабушкином телефоне.
Похищенные деньги внучка бабушке вернула. Но закончить дело тихо, «по-семейному» уже не получится — «в отношении внучки в волчьей шкуре возбудили дело по части 3 статьи 158 УК», — пишет телеграм-канал «Патрульный участок».
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