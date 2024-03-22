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Красноуфимец на 16 лет лишится свободы за двойное убийство в режевском селе
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде закончилось рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве, совершённом в сентябре прошлого года в селе Октябрьское Режевского района. В наказание убийцу решено надолго лишить свободы.
Обвиняемый в лишении жизни двух своих собутыльников — 50-летний житель Красноуфимского района Свердловской области. В суде прокуратура смогла доказать, что он, распивая спиртное в компании двух приятелей в доме на сельской улице Бажова, убил обоих. Для совершения своего кровавого преступления он использовал топор и нож. Причиной убийства стал конфликт. Свою вину подсудимый усугубил тем, что сразу после совершения преступления попытался скрыть следы содеянного, для чего спрятал тела собутыльников в выгребной яме.
Зарезанных и зарубленных мужчин нашла сестра хозяина дома, которая решила проверить, почему её брат несколько дней не выходит на связь.
Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить жителю Красноуфимского района наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Судья Свердловского облсуда несколько смягчил наказание, отправив душегуба на 16 лет в исправительную колонию строгого режима. После освобождения он ещё год будет ограничен в праве на передвижения. Приговор пока не вступил в законную силу.
Обвиняемый в лишении жизни двух своих собутыльников — 50-летний житель Красноуфимского района Свердловской области. В суде прокуратура смогла доказать, что он, распивая спиртное в компании двух приятелей в доме на сельской улице Бажова, убил обоих. Для совершения своего кровавого преступления он использовал топор и нож. Причиной убийства стал конфликт. Свою вину подсудимый усугубил тем, что сразу после совершения преступления попытался скрыть следы содеянного, для чего спрятал тела собутыльников в выгребной яме.
Зарезанных и зарубленных мужчин нашла сестра хозяина дома, которая решила проверить, почему её брат несколько дней не выходит на связь.
Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить жителю Красноуфимского района наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Судья Свердловского облсуда несколько смягчил наказание, отправив душегуба на 16 лет в исправительную колонию строгого режима. После освобождения он ещё год будет ограничен в праве на передвижения. Приговор пока не вступил в законную силу.
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