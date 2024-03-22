В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, загубившего собаку и угрожавшего жене





– поделились жуткими подробностями в надзорном ведомстве. «Желая наступление её смерти, причиняя боль, страдания и особые мучения, он стал с силой сдавливать органы дыхания на протяжении значительного промежутка времени, не менее пяти минут, пока собака не перестала дышать и подавать иные признаки жизни»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с собакой, после которого она погибла (ч. 1 ст. 245 УК РФ), и угрозе убийством, которую он высказывал своей жене (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Его дело будет рассматривать мировой судьба Ленинского района.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 31 августа 2023 года обвиняемый, во время ссоры со своей женой вдруг решил продемонстрировать ей свои садистские наклонности. Он схватил свою собаку породы лайка и, намотав на шею питомца поводок, затянул петлю.После того, как собака скончалась, мужчина показал своей супруге мёртвое тело их питомца и пригрозил ей, вероятно, той же кончиной.Свою вину он признал в полном объёме.