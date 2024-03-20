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В Екатеринбурге вынесли приговор лже-электрику за кражу сбережений пожилой женщины
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор Ахмеду Перкову, который, по версии следствия, представившись пожилой женщине электриком, проник к ней в квартиру под предлогом проверки электрического счётчика и похитил сбережения на сумму 125 тысяч рублей.
Кража, о которой идёт речь, произошла в более пяти лет назад, в декабре 2018 года. Однако нашли его лишь в 2022 году, когда он был осуждён за аналогичное преступлении в Липеце. Следователи сравнили отпечаток пальца, который лже-электрик оставил в квартире пожилой екатеринбурженки, с отпечатком Ахмеда Перкова и сделали вывод, что это был один человек.
Также суд удовлетворил потерпевшей о взыскании с Перкова в её пользу 125 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Кража, о которой идёт речь, произошла в более пяти лет назад, в декабре 2018 года. Однако нашли его лишь в 2022 году, когда он был осуждён за аналогичное преступлении в Липеце. Следователи сравнили отпечаток пальца, который лже-электрик оставил в квартире пожилой екатеринбурженки, с отпечатком Ахмеда Перкова и сделали вывод, что это был один человек.
«По совокупности преступлений, с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил Ахмеду Перкову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также суд удовлетворил потерпевшей о взыскании с Перкова в её пользу 125 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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