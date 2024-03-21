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В Верхней Пышме неизвестные избили мужчину и угнали его машину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме двое неизвестных избили местного жителя и угнали его машину, на которой потом катались всю ночь. Утром автомобиль нашли разбитым возле местного торгового центра.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на мужчину напали поздно вечером, когда он вернулся домой и парковал машину. К нему со словами «Братуха, здорова!» подошли двое неизвестных. Такое внимание от незнакомцев мужчине не понравилось, и он аккуратно уточнил, когда они успели породниться, что оскорбило хулиганов. В ходе драки у мужчины выпали ключи из машины, чего он не заметил. Нападавшие в свою очередь оказались более внимательными.
Хозяин машины написал заявление. Сейчас дебоширов ищет полиция.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на мужчину напали поздно вечером, когда он вернулся домой и парковал машину. К нему со словами «Братуха, здорова!» подошли двое неизвестных. Такое внимание от незнакомцев мужчине не понравилось, и он аккуратно уточнил, когда они успели породниться, что оскорбило хулиганов. В ходе драки у мужчины выпали ключи из машины, чего он не заметил. Нападавшие в свою очередь оказались более внимательными.
Хозяин машины написал заявление. Сейчас дебоширов ищет полиция.
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