Взрывчатку пытался пронести в здание суда житель Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне неожиданный инцидент приключился в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Там было сорвано заседание суда по административному делу, поскольку ответчик явился не с пустыми руками.На входе в здание Синарского районного суда, как это водится, досмотру был подвергнут один из посетителей. Он шёл на заседание по делу о совершённом им административном правонарушении. В кармане мужчины судебные приставы обнаружили предмет, напоминающий взрывную шашку. Посетителя тут же задержали, а найденный предмет отправили на экспертизу, — сообщает издание «Виртуальный Каменск».Интересно, что в СМИ найденный предмет называют «взрывчатой динамитной шашкой кустарного производства». Но один из читателей узнал в нём «серийный взрывпакет, выпущенный в 1967 году». Действительно, в СССР выпускали подобные взрывпакеты, что подтверждает и маркировка, которую видно на фото. С другой стороны, на том же фотом видны и признаки того, что данный взрывпакет вскрывали — видимо, чтобы как-то его «проапгрейдить».Как бы там ни было, хозяина найденного судебными приставами предмета теперь будут судить не административным, а уголовным судом, по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».