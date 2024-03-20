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В Сысертском районе сразу за три преступления будут судить местного жителя
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Сысертском районе Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в разбое, убийстве и покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Все эти преступления обвиняемый совершил в состоянии алкогольного опьянения ночь на 25 ноября в 2023 году. По версии следствия, сначала мужчина отобрал у 17-летнего подростка телефон, которого ранил ножом. Затем он с тем же ножом напал на женщину, которая не говорила ему адрес своего родственника. Она скончалась от множественных ударов ножом на месте происшествия. Очевидцами стали трое земляков, от которых обвиняемый тоже хотел избавиться.
Обвиняемый вошёл в дом, в котором находились его знакомые и попытался расправиться с ними. Однако в ходе драки одному из мужчин удалось отобрать топор. Тогда обвиняемый выбежал из дома и, заблокировав дверь ломом, устроил поджог. Когда жильё загорелось, он ушёл с места происшествия. К счастью, мужчинам удалось отпереть дверь и вовремя выбраться из горящего дома.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Все эти преступления обвиняемый совершил в состоянии алкогольного опьянения ночь на 25 ноября в 2023 году. По версии следствия, сначала мужчина отобрал у 17-летнего подростка телефон, которого ранил ножом. Затем он с тем же ножом напал на женщину, которая не говорила ему адрес своего родственника. Она скончалась от множественных ударов ножом на месте происшествия. Очевидцами стали трое земляков, от которых обвиняемый тоже хотел избавиться.
«Затем фигурант из личной неприязни к троим местным жителям, которые, как он полагал, скрывали от него местонахождение гражданина, которого он искал, и понимая, что они знают о совершённых разбое и убийстве женщины, могут сообщить об этом в полицию, решил также их убить»,
– рассказали следователи.
Обвиняемый вошёл в дом, в котором находились его знакомые и попытался расправиться с ними. Однако в ходе драки одному из мужчин удалось отобрать топор. Тогда обвиняемый выбежал из дома и, заблокировав дверь ломом, устроил поджог. Когда жильё загорелось, он ушёл с места происшествия. К счастью, мужчинам удалось отпереть дверь и вовремя выбраться из горящего дома.
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