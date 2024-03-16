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В Екатеринбурге задержали готовившего теракт экстремиста
Скрин из видео: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали мужчину, который, по данным пресс-службы УФСБ России по Свердловской области, готовил теракт в отношении одной из войсковых частей в уральской столице.
При задержании у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств.
В отношении экстремиста возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», опубликовавший видео с задержанием.
*Межрегиональное общественное объединение признано экстремистской организацией, запрещено на территории России.
«В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР*"»,
– говорится в сообщении свердловского управления ФСБ.
При задержании у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств.
В отношении экстремиста возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», опубликовавший видео с задержанием.
*Межрегиональное общественное объединение признано экстремистской организацией, запрещено на территории России.
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