В Екатеринбурге задержали готовившего теракт экстремиста

– говорится в сообщении свердловского управления ФСБ.

«В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР*"»,