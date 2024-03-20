В Екатеринбурге подозреваемый в разбое и сутенерстве сиганул с балкона и сломал ноги, пытаясь сбежать от силовиков





– прокомментировали задержание в пресс-группе УМВД по городу. «Когда оперативники городского уголовного розыска и бойцы Росгвардии деликатно постучались к нему в дверь, парень не нашел ничего умнее, чем сигануть с третьего этажа. Затея оказалась изначально провальной, так как внизу дежурила ещё одна группа спецназа, да и на сломанных ногах далеко не убежишь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге подозреваемый в разбое и сутенерстве сиганул через балкон третьего этажа и сломал себе ноги, пытаясь сбежать от силовиков, когда спецназ уже был готов приступить к штурму его квартиры. Задержание проходило 19 марта.Беглецом оказался 26-летний спортсмен. Поводов для задержания стало заявление от 34-летнего местного жителя, сообщившего, что ныне задержанный молодой человек избил и ограбил его, забрав у него 13-й iPhone, 100 тысяч рублей и золотую цепь. Всё это якобы произошло в машине пострадавшего, которую позже нашли в Академическом районе. Сам пострадавший был госпитализировали в 23-ю ГКБ с ушибами и колото-резаными ранами.Кроме этого, по информации правоохранительным органом, задержанный мог принуждать девушек к занятию проституцией. На него пожаловалась 20-летняя девушка, которая рассказала, как познакомилась с ним и как он якобы предложил ей поработать в сфере интимных услуг. Со слов заявительницы, она согласилась не сразу, а потом, после нескольких смен, она захотела прекратить этим заниматься. Однако тогда, по словам девушки, спортсмен стал шантажировать, обещая, что перешлёт родственникам и друзьям фото и видео интимного характера с её участием, и угрожать ей физической расправой.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Он находится в СИЗО Также правоохранители продолжают устанавливать и проверять и другие эпизоды противоправной деятельности, в которой может быть замешан подозреваемый.