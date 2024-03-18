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После избиения 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле глава СК поручил возбудить уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле неизвестные избили 17-летнего подростка из-за того, что он отказал закурить им. Медики диагностировали ему сломанный нос и сотрясение головного мозга. Глава следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после случившегося.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в воскресенье, 17 марта, примерно в 18.10, возле дома на Балакинской, 18. По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», к подростку подошли несколько человек, которые попросили у юноши закурить. Молодой человек отказал им, но несмотря на это, они повторили просьбу, и после очередного отказа напали на школьника.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Одного из подозреваемого задержали в ходе патрулирования по улице Металлургов. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи 26-летний молодой человек. Позже правоохранители установили ещё одного участника инцидента – 21-летнего парня, ранее осуждённого за грабеж и мошенничество. Оба подозреваемых жители посёлка Рудника III Интернационала. Они опрошены, но отрицают свою причастность.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад»,
– говорится в сообщении Следкома.
– говорится в сообщении Следкома.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в воскресенье, 17 марта, примерно в 18.10, возле дома на Балакинской, 18. По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», к подростку подошли несколько человек, которые попросили у юноши закурить. Молодой человек отказал им, но несмотря на это, они повторили просьбу, и после очередного отказа напали на школьника.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Одного из подозреваемого задержали в ходе патрулирования по улице Металлургов. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи 26-летний молодой человек. Позже правоохранители установили ещё одного участника инцидента – 21-летнего парня, ранее осуждённого за грабеж и мошенничество. Оба подозреваемых жители посёлка Рудника III Интернационала. Они опрошены, но отрицают свою причастность.
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