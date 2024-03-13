Житель Заречного признался в убийстве женщины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области сообщает, что в городе Заречном фактически раскрыто дело об убийстве женщины. Подозреваемый — сожитель убитой — дал признательные показания.Обстоятельства преступления распутывает следственный отдел по городу Заречный регионального СУ СК России. После обнаружения тела местной жительницы, чья смерть наступила насильственным образом, под подозрением сразу оказался её 43-летний сожитель. Мужчину задержали и допросили.Задержанный признался, что ревновал свою даму сердца и на почве страсти схватился за ножи. При осмотре места происшествия были найдены два ножа. Они изъяты и отправлены на молекулярно-генетическую экспертизу. Рассказ задержанного подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными следователями материалами. Сбор и закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств убийства продолжаются.Относительно же предполагаемого убийцы уже состоялся предварительный суд по выбору меры пресечения для него на время следствия. Судья решил, что будет целесообразным заключить мужчину под стражу, дабы не позволить ему попытаться скрыться от правосудия или препятствовать работе следователей.