Жителя Туринска обвинили в убийстве и покушении на убийство





– рассказали в СУ СКР по Свердловской области. «Задержанный в дальнейшем при допросе пояснил, что пошёл на преступление из-за нанесённого ему словесного оскорбления обоими потерпевшими»,

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Туринске ранее судимому местному жителю предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство. Его задержали и поместили под стражу.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром в минувшую субботу, 16 марта. По версии следствия, в тот день обвиняемый наведался в гости к своим знакомым – мужчине и женщине – и напал на них с ножом. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщине удалось выжить и попасть в больницу. Сейчас за её жизнь борются врачи.