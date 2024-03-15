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Жителя Туринска обвинили в убийстве и покушении на убийство
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Туринске ранее судимому местному жителю предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство. Его задержали и поместили под стражу.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром в минувшую субботу, 16 марта. По версии следствия, в тот день обвиняемый наведался в гости к своим знакомым – мужчине и женщине – и напал на них с ножом. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщине удалось выжить и попасть в больницу. Сейчас за её жизнь борются врачи.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром в минувшую субботу, 16 марта. По версии следствия, в тот день обвиняемый наведался в гости к своим знакомым – мужчине и женщине – и напал на них с ножом. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщине удалось выжить и попасть в больницу. Сейчас за её жизнь борются врачи.
«Задержанный в дальнейшем при допросе пояснил, что пошёл на преступление из-за нанесённого ему словесного оскорбления обоими потерпевшими»,
– рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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