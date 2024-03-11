Жительницу Богдановича на девять лет отправили в колонию за убийство знакомого

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Богдановиче вынесли приговор местной жительницы за убийство знакомого, с которым женщина распивала спиртные напитки. Свою вину осуждённая признала частично, заявив, что была вынуждена защищаться.Убийство, о котором идёт речь, произошло 15 сентября в 2023 году. По версии следствия, во время ссоры у 42-летней женщины возник умысел, направленный на убийство знакомого, который она реализовала, воспользовавшись ножом. Согласно заключению эксперта, осуждённая нанесла с силой не менее 27 ударов в область грудной клетки потерпевшего, а также в область верхних и нижних конечностей, головы и шеи. В результате мужчина скончался.В суде женщина заявила, что не хотела убивать знакомого, пояснив, что она хотела защищаться от потерпевшего во время ссоры, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Богдановичский городской суд признал её виновной и назначил наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.