Организатору нарколаборатории в Режевском районе устроили 11 с половиной лет «отпуска»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На одиннадцать с половиной лет отправится в исправительную колонию строго режима уроженец Курганской области. Таким продолжительным «отпуском» его вознаградил судья за усердные труды в сфере незаконного изготовления наркотиков.Курганец 31 года от роду, приехав в Свердловскую область, занялся преступной деятельностью. Обосновавшись в посёлку Крутиха Режевского района, он оборудовал в бане частного хозяйства настоящую лабораторию. В ней он производил запретное зелье, которое распространял по уральским наркоманам.Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но в декабре 2022 года случился пожар в крутихинском доме и наркобарон, поняв, что теперь о его бизнесе станет известно правоохранительным органам, скрылся. Причём скрылся не только из посёлка, но и с Урала. Как стало известно чуть позже, он переехал в Тюменскую область, где и продолжил заниматься нарковареньем. Впрочем, долго бегать от полиции у него не получилось.После рассмотрения материалов дела, судья Режевского городского суда и решил «вознаградить» труды наркобарона 11 годами колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.