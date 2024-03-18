Больше полумиллиона рублей заплатит житель Артёмовска за преступление 20-летней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд после рассмотрения апелляции жителя Артёмовска оставил в силе решение суда городского. Теперь мужчине придётся расстаться с 650 тысячами рублей, которые ему присудили в качестве моральной компенсации сыну человека, которого ответчик забил более 20 лет назад.Кровавое преступление было совершенно в 2002 году. Один житель Артёмовска до смерти избил другого жителя, за что отправился в колонию строгого режима на девять лет. Он давно отбыл срок, но старые грехи не отпускают. Недавно с иском о возмещении материального вреда в суд обратился сын погибшего. Двадцать лет назад он был ещё ребёнком и не мог в судебном порядке отстоять свои интересы.На суде о требовании компенсации молодой человек потребовал взыскать с убийцы отца полтора миллиона рублей. Свои требования он обосновал тем, что все эти годы испытывает моральные страдания из произошедшего тогда, в 2002 году. Бессонницу, тревожное состояние, страхи он перечислил в качестве признаков этих длительных страданий. Судья Артемовского городского суда согласился со справедливостью требований, но не с размером компенсации. Согласно вердикту, размер компенсации «усох» до 650 тысяч рублей. Но и их отсидевший своё артёмовец выплачивать не захотел, попытавшись отбиться апелляцией. Как мы видим, безрезультатно.