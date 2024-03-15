Едва не убивший сына житель Ачитского округа сядет на скамью подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ачитском городском округе готовятся запустить судебный процесс по делу местного жителя, который покусился на жизнь собственного сына. К счастью, врачам удалось спасти человека с ножевыми ранениями.Ссора между отцом и сыном произошла 12 ноября 2023 года. Напившийся «огненной воды» родитель схватился за нож и набросился на 44-летнего отпрыска. Тот убежал, но уже опасно раненный — лезвие дважды впилось ему в грудь. Позже следствие выяснилось, что конфликт, закончившийся поножовщиной, вспыхнул после того, как старик «наехал» на свою жену, а его сын заступился за маму.Во всей этой внутрисемейной склоке теперь предстоит разбираться судьям. Все материалы следствия, включая записи с допросов свидетелей, итоги экспертиз и протоколы следственного эксперимента, уже переданы в суд, как сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.