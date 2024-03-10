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Почти 11 килограмм наркоты в берёзовском домике надолго лишили новосибирца свободы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд вынес суровый приговор новосибирцу, который из Сибири на Урал перебрался с преступными намерениями. Ближайшие 15 лет он не сможет варить «для братвы» наркоту.
Житель Новосибирска 1985 года рождения в городе Берёзовском устроил нарколабораторию на территории коллективного сада. Варил своё варево и распространял его в составе преступной группы (что тоже повлияло на жёсткость приговора). С продукцией его и задержали на улице сотрудники полиции. А когда начали проверять арендованный им садовый двухэтажный домик, то обнаружили и химические приборы, и уже готовые к продаже наркотик мефедрон. В общей сложности из «садовой нарколаборатории» полицейские вынесли почти 11 килограммов незаконного вещества, что является более, чем крупным размером.
Сибиряка судили по двум статьям — за незаконные приобретение, хранение и перевозку прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере и за незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Подсудимый вину свою признал в полном объёме. Судья отправил его в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет областная прокуратура.
Житель Новосибирска 1985 года рождения в городе Берёзовском устроил нарколабораторию на территории коллективного сада. Варил своё варево и распространял его в составе преступной группы (что тоже повлияло на жёсткость приговора). С продукцией его и задержали на улице сотрудники полиции. А когда начали проверять арендованный им садовый двухэтажный домик, то обнаружили и химические приборы, и уже готовые к продаже наркотик мефедрон. В общей сложности из «садовой нарколаборатории» полицейские вынесли почти 11 килограммов незаконного вещества, что является более, чем крупным размером.
Сибиряка судили по двум статьям — за незаконные приобретение, хранение и перевозку прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере и за незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Подсудимый вину свою признал в полном объёме. Судья отправил его в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет областная прокуратура.
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