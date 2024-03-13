Два года колонии дали бывшему замначальника ирбитской полиции за покушение на мошенничество





– рассказали в ведомстве. «В июле 2023 года в салоне автомобиля обвиняемого мужчина, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал полицейскому в конверте часть денежной суммы в размере 250 тысяч рублей. После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ирбите вынесли приговор бывшему заместителю начальника местной полиции. Его признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июне-июле 2023 года осуждённый решил воспользоваться проводимой оперативниками проверкой в отношении двух местных жителей, и сообщил им, что в их действиях якобы усматривается состав преступления, предусмотренный статье о разбое (ст. 162 УК РФ), после чего потребовал 750 тысяч рублей за непривлечение их к уголовной ответственности. Они согласились.Ирбитский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.