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В Свердловской области задержали мужчину, которого обвиняют в планировании теракта на железной дороге
Фото: Вечерние ведомости
Мужчина, 1962 года рождения, был задержан сотрудниками ФСБ за планирование террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом сообщила ФСБ России.
У мужчины были изъяты средства связи, самодельно изготовленные устройства, а также денежные средства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.
«Фигурант завербован украинскими спецслужбами в г. Львове, прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения террористических актов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов»,
— указано в официальном сообщении.
У мужчины были изъяты средства связи, самодельно изготовленные устройства, а также денежные средства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.
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