Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле к 30-летию ранее нераскрытого убийства осудят-таки убийцу

18.26 Пятница, 15 марта 2024
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Тридцать лет понадобилось полиции, следователям и судьям, чтобы усадить-таки на скамью подсудимых убийцу из 90—х. Одно из своих преступлений он как раз совершил в марте.

Сейчас обвиняемому жителю Нижнего Тагила 60 лет. В годы бурной молодости он входил в состав банды и — как доказывает следствие — совершил по решению лидера банды несколько убийств. Первой его жертвой стал неугодный бандитам человек, которого обвиняемый расстрелял из автомата. Тем самым он не только устранил потенциальную угрозу для товарищей по преступной группировки, но и продемонстрировал свою ей лояльность. На следующий год — в октябре 1995 — он убил ещё одного человека, на которого ему указали, как на убийцу одного из знакомых лидера банды.

Как сообщает следственное управление СКР РФ по Свердловской области, преступления 30-летней давности были раскрыты благодаря работе сотрудников отдела криминалистики регионального управления СКР по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Материалы дела направлены в суд. В отношении подельников нижнетагильца расследование продолжается.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Совершённое семь лет назад в Екатеринбурге убийство не осталось безнаказанным
11 марта 2024
Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за продажу немаркированных сигарет
13 марта 2024
В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
08 марта 2024
В Екатеринбурге трое сотрудников ГИБДД спасли из горящего дома десять человек
14 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд

…А киллером называют человека, который уже был единогласно оправдан
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:26 В Нижнем Тагиле к 30-летию ранее нераскрытого убийства осудят-таки убийцу
17:50 Помимо сильного ветра синоптики обещают в Свердловской области потепление
17:27 В Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика с крыши пятиэтажки рухнула глыба льда
16:47 На свердловских УИКах дежурят сотрудники МЧС
16:08 Запись в городские лагеря Екатеринбурга стартует 18 марта
15:37 Екатеринбургский священник предложил включить материнство в трудовой стаж
15:22 Важный свидетель по делу об убийстве в Екатеринбурге пожаловался президенту на угрозы со стороны силовиков
14:57 Участникам лотереи «Опорный край» выдают медали с неправильными изображением границ Свердловской области
14:41 Для Свердловской области готовят порядка 600 тысяч съедобных доз вакцины против бешенства
13:58 В свердловском посёлке пьяный водитель насмерть сбил пешехода
13:06 Свердловские спасатели продлили предупреждение о сильном ветре до 16 марта
12:54 За незаконное «заселение» более 1,3 тысячи иностранцев будут судить екатеринбуржца
12:08 Летом в Екатеринбурге и Верхней Пышме впервые пройдёт фестиваль мотоспорта «Движение»
11:42 В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу об убийстве спортсмена
11:02 Доля пользователей Telegram в Екатеринбурге достигла 64%
10:41 Руководство алапаевской полиции отстранили от работы из-за угона служебной машины
10:04 Прокуратура заинтересовалась семьей отравившейся наркотиком малышки из Полевского
09:31 В Свердловской области открылись помещения для голосования на выборах президента
21:06 Школьники Белоярского района доигрались ножом до прокурорского расследования
20:33 Молодёжную капсулу заложили в Академическом районе Екатеринбурга
20:08 В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма с екатеринбургскими актёрами
19:16 Екатеринбуржец отправится на 7 с половиной в колонию за прошлогоднее убийство
18:45 Начался сбор средств в поддержку попавших под волну обысков художников
17:53 На 42-м ЕКАД над железной дорогой организовали реверсивное движение
17:27 В Тавде возбудили уголовное дело из-за невыплаченной работнице зарплаты
17:00 «Мирные жители» отправили мэру Екатеринбурга резолюцию с предложениями по работе с деревьями
Все новости Свердловской области
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
Все новости России и мира
18:47 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах президента
18:26 В Нижнем Тагиле к 30-летию ранее нераскрытого убийства осудят-таки убийцу
17:50 Помимо сильного ветра синоптики обещают в Свердловской области потепление
17:27 В Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика с крыши пятиэтажки рухнула глыба льда
16:47 На свердловских УИКах дежурят сотрудники МЧС
16:08 Запись в городские лагеря Екатеринбурга стартует 18 марта
15:37 Екатеринбургский священник предложил включить материнство в трудовой стаж
15:22 Важный свидетель по делу об убийстве в Екатеринбурге пожаловался президенту на угрозы со стороны силовиков
14:57 Участникам лотереи «Опорный край» выдают медали с неправильными изображением границ Свердловской области
14:41 Для Свердловской области готовят порядка 600 тысяч съедобных доз вакцины против бешенства
14:35 Разработка ученых Пермского политеха ускорит и улучшит производство деталей для снижения веса самолета
14:34 Росреестр Прикамья разъясняет, когда требуется согласие банка на распоряжение имуществом, находящимся в ипотеке
13:58 В свердловском посёлке пьяный водитель насмерть сбил пешехода
13:06 Свердловские спасатели продлили предупреждение о сильном ветре до 16 марта
12:54 За незаконное «заселение» более 1,3 тысячи иностранцев будут судить екатеринбуржца
12:13 Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента
12:08 Летом в Екатеринбурге и Верхней Пышме впервые пройдёт фестиваль мотоспорта «Движение»
11:42 В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу об убийстве спортсмена
11:02 Доля пользователей Telegram в Екатеринбурге достигла 64%
10:41 Руководство алапаевской полиции отстранили от работы из-за угона служебной машины
10:04 Прокуратура заинтересовалась семьей отравившейся наркотиком малышки из Полевского
09:31 В Свердловской области открылись помещения для голосования на выборах президента
21:06 Школьники Белоярского района доигрались ножом до прокурорского расследования
20:33 Молодёжную капсулу заложили в Академическом районе Екатеринбурга
20:08 В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма с екатеринбургскими актёрами
19:16 Екатеринбуржец отправится на 7 с половиной в колонию за прошлогоднее убийство
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK