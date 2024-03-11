В Нижнем Тагиле к 30-летию ранее нераскрытого убийства осудят-таки убийцу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Тридцать лет понадобилось полиции, следователям и судьям, чтобы усадить-таки на скамью подсудимых убийцу из 90—х. Одно из своих преступлений он как раз совершил в марте.Сейчас обвиняемому жителю Нижнего Тагила 60 лет. В годы бурной молодости он входил в состав банды и — как доказывает следствие — совершил по решению лидера банды несколько убийств. Первой его жертвой стал неугодный бандитам человек, которого обвиняемый расстрелял из автомата. Тем самым он не только устранил потенциальную угрозу для товарищей по преступной группировки, но и продемонстрировал свою ей лояльность. На следующий год — в октябре 1995 — он убил ещё одного человека, на которого ему указали, как на убийцу одного из знакомых лидера банды.Как сообщает следственное управление СКР РФ по Свердловской области, преступления 30-летней давности были раскрыты благодаря работе сотрудников отдела криминалистики регионального управления СКР по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Материалы дела направлены в суд. В отношении подельников нижнетагильца расследование продолжается.