Екатеринбуржец отправится на 7 с половиной в колонию за прошлогоднее убийство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился суд над человеком, который год назад избил собутыльника так сильно, что тот вскоре умер. Преступнику вынесли приговор.Конфликт, завершившийся смертью одного из его участников, возник в ночь на 5 марта 2023 года. Двое мужчин выпивали в квартире на территории Орджоникидзевского района города, когда между ними завязался горячий спор, переросший в мордобой. Один из собутыльников — 40-летний екатеринбуржец вышел из драки победителем, нанеся серию ударов в область головы, шеи и верхних конечностей оппонента. Проигравший при этом получил сильные травмы, включая повреждения шеи и черепа. «Скорую помощь» ему вызвали только утром, когда мужчина уже не подавал признаки жизни.На следствии и суде убийца пытался отвести от себя обвинения, уверяя, что у погибшего случился приступ эпилепсии, в припадке которого он и получил свои травмы. Суд ему не поверил и решил отправить в колонию строгого режима на семь лет и шесть с половиной месяцев. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.