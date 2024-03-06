Жительница Ревды стала убийцей с «розочкой»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ревде под следствием оказалась местная 40-летняя жительница. Женщину обвиняют в убийстве мужа, точнее — в причинении тяжкого вреда его здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Как поясняет следственный отдел по городу Ревда СУ СК России по Свердловской области, обвиняемая распивала со своим супругом по месту их проживания. Попойка закончилась ссорой, переросшей в физическое противостояние. В ходе конфликта жена ударила мужа бутылкой по голове. Дальнейшее следователи описывают, как «причинение иного телесного повреждения, повлекшего массивную кровопотерю». Судя по всему, подразумевается удар «розочкой», оставшейся в руке «убийцей по неосторожности» после того, как бутылка разбилась.Мужик был жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи». Его даже успели довезти до больницы. Но спасти его жизнь всё равно не удалось.Описанные события произошли 10 марта. А двумя днями ранее, в Международный женский день, в той же Ревде произошла другая резня, но тоже между поссорившейся парой. В жилом доме на улице Максима Горького 27-летний мужчина «поздравил» свою 22-летнюю сожительницу ножевыми ранениями в область бёдер. После этого ни он, ни потерпевшая не обеспокоились вызовом «Скорой». Шум подняли соседи, которые испугались вида крови, залившей подъезд дома.