На 1,5 миллиона оштрафовали екатеринбуржца за постановку на регистрационный учёт иностранцев





– сообщили в прокуратуре. «Обвиняемый вину не признал в полном объеме. Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей в доход государства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на 1,5 миллиона рублей оштрафовали местного жителя за фиктивную постановку на регистрационный учет 3 669 иностранных граждан, что он делал с июля 2022 года по июнь 2023 года.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, делал это он в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан. При этом он знал, что кто-либо из поставленных на учёт иностранцев проживать по указанному адресу не будет.Приговор не вступил в законную силу.