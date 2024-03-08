Совершённое семь лет назад в Екатеринбурге убийство не осталось безнаказанным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Семь лет удавалось избегать наказания жителю Екатеринбурга, убившего незнакомца на одной из улиц уральской столицы. Но, как говорится, сколько верёвочке ни виться… Не прекращавшаяся все эти годы работа следствия довела дело до справедливого финала.Преступление, о котором идёт речь, было совершенно 2 июня 2017 года. В припаркованном на улице Чистой автомобиле был убит мужчина. Покойному некто нанёс колото-резанные раны, нанося удары холодным оружием по лицу и груди человека. До начала 2022 года виновный не был найден. Однако, исследование образцов крови, взятых с места преступления, и поиск по федеральной базе данных геномной информации дали следователям подозреваемого. Им оказался житель Екатеринбурга 1985 года рождения, уже отбывающий наказание за другие «подвиги». Именно его капли крови были найдены рядом с кровью убитого.Как удалось установить следователям, убийца совершил своё злодеяние без особых причин, просто на фоне внезапно вспыхнувшей ссоры. Коллегия присяжных заседателей сочла доказательства достаточными, ну а судья, в свою очередь решил отправить подсудимого в колонию строгого режима. Там он должен провести 11 следующих лет своей жизни.