Екатеринбурженку наказали тремя годами лишения свободы за продажу алкоголя с метанолом





– добавили в прокуратуре.

«Прокуратура в течении предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор и даст оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге вынесли приговор 38-летней местной жительницы, которая в октябре 2021 года, продала двум екатеринбуржцам несколько алкогольных напитков, после употребления которых скончалась женщина.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, осуждённая работала продавцом в торговом павильоне на улице Академика Бардина, где и продала смертельно опасные напитки, в которых обнаружили метанол с концентрацией, превышающей допустимые значения. Ей было предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статье 238 УК РФ – хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека. По версии следствия, осуждённая знала, что продажа напитков была незаконной, и вела её скрытно, не выставляя опасный товар на витрину.Свою вину женщина не признала.Ленинский районный суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.