Полиция изъяла 9 кустов конопли у жителя Дегтярска





— рассказывает ведомство. «Как установили полицейские, 23-летний хозяин квартиры оборудовал у себя дома мини-лабораторию по выращиванию конопли для личного ежедневного потребления методом курения, предварительно высушивая. Нигде не работающий, ранее не судимый молодой мужчина рассказал, что занимается выращиванием каннабиса последние 4 года, семена растения приобрел через интернет. В условиях квартиры он применял вытяжку, освещение, удобрение, полив – одним словом, все, что было необходимо для правильного выращивания растения, содержащего запрещенные вещества»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники полиции выявили выращивание и хранение конопли в одной из квартир Дегтярска. Владелец квартиры заявил, что выращивал коноплю для личного потребления. Сообщил МО МВД России «Ревдинский».В ходе оперативного мероприятия сотрудники полиции города Дегтярска, с участием представителей ревдинского угрозыска и группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 9 кустов зелено-коричневого растения, принадлежащих владельцу квартиры. Проведенное исследование подтвердило, что это растение является коноплей. Масса изъятого вещества после высушивания составила 7,87 граммов.Мужчина признал свою вину и раскаялся. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Также начато дело об административном правонарушении по статье 10.5.1 КоАП РФ – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.