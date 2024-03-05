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В Екатеринбурге неизвестные пытаются покупать у подростков банковские карты
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неизвестные предлагают подросткам продать свои банковские карточки. Истинные мотивы покупателей неизвестны, но в полиции настоятельно рекомендуют никому не передавать карточки.
Об этом сообщает «Е1» со ссылкой на девушку, у которой пытались купить карту Сбербанка. С её слов, ей предлагали за это семь тысяч рублей.
По данным издания, аферисты могут использовать чужие карты, чтобы выводить или обналичивать похищенные деньги. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко также сообщил, что подросток таким образом может быть втянуть в противозаконную деятельность.
Об этом сообщает «Е1» со ссылкой на девушку, у которой пытались купить карту Сбербанка. С её слов, ей предлагали за это семь тысяч рублей.
«Настоятельно рекомендуем гражданам не передавать свои банковские карты третьим лицам, не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию»,
– сообщили в полиции.
По данным издания, аферисты могут использовать чужие карты, чтобы выводить или обналичивать похищенные деньги. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко также сообщил, что подросток таким образом может быть втянуть в противозаконную деятельность.
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