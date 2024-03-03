Полиция Екатеринбурге ищет женщин пострадавших от «потомственного провидца»





– рассказали в полиции. «"Провидец", всегда называвшийся разными именами, просил собрать в доме все деньги и золото и завернуть в красную тряпку. Не забывал жулик и о банковских картах. Одну из обманутых он заставил дойти до банкомата из-за несчастных трёх тысяч на карточке. Потом мужчина требовал принести ему какую-нибудь старую деталь одежды – платье, сарафан и так далее. Выложив из неё кольцо, он ставил жертву в центр и начинал расхаживать по кругу с горящей свечой, читая молитвы. Как бы глупо это не смотрелось со стороны, но дамы продолжали верить в чудо. По окончании "церемонии" аферист отправлял женщину в ванную "смыть остатки порчи" и пока жертва принимала душ, благополучно исчезал с её имуществом»,





– отмечают в пресс-группе. «Цинизма его действиям добавляет и тот факт, что большинство его жертв небогатые незамужние женщины, для которых потеря денег и ценностей является серьезным ударом. Не говоря уже о моральных страданиях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники екатеринбургской полиции ищут женщин, которые пострадали от рук «потомственного провидца». Недавно правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в кражах у жительниц уральской столицы и других городов области.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, задержанному мужчине 47 лет, он зарегистрирован в Берёзовском, и уже является фигурантом нескольких уголовных дел по статьям о хищении. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. В общей сложности он провел в местах лишения свободы 16 лет.Однако сотрудников полиции удивляет на количество преступлений, а их простота и наглость. Согласно показаниям потерпевших, аферист выбирал женщин бальзаковского возраста. Он находил их на сайтах знакомств, где сначала говорил комплименты и выражал искреннюю симпатию, а когда дамы проникались к нему доверием, он начинал втирать им «магическую чушь», убеждая в том, что на них лежит порча или сглаз, и в том, что он «потомственный провидец». После этого дамы сами пускали его себе домой, чтобы он проводил «обряд очищения», и он его проводил. Вот только не так, как ожидали потерпевшие.Сообщается, что ущерб потерпевшим доходил до нескольких сотен тысяч рублей. А если у дамы не было денег, то он не брезговал похитить другие ценные вещи. Так, например, у одной их женщин он забрал электроинструменты, принадлежавшие её покойному мужу.В настоящий момент в отношении «провидца» возбуждено уголовное дело по статьям 158, 159 и по части 1 статьи 228 УК РФ, так как при задержании у него обнаружили запрещённые вещества.Также полицейские поздравляют женщин с Международным женским днем и просят быть бдительными и не доверять малознакомым людям.