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Екатеринбуржские «закладчики» наведались в Каменск-Уральский
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Двух незваных гостей из Екатеринбурга приняли полицейские Каменска-Уральского. Те приехали не в качестве туристов, а «по делу» — привезли местным наркоманам запрещённых веществ.
Задержанием двух распространителей наркотиков занимались сотрудники каменского гарнизона полиции. При криминальных приятелях обнаружены более шестидесяти шариков с наркотической «приправой» — производным N-метилэфедрона. В среднем каждый шарик весил около трёх грамм. Несложно подсчитать, что на двоих у «закладчиков» при себе было около 180 грамм. Таким образом, «повязали» их с крупной партией, что непременно повлияет на решение судьи в ходе грядущего судебного процесса.
Про задержанных екатеринбуржцев известно, что одному из них 38 лет, а второму 54 года. Против обоих возбуждено уголовное дело.
Задержанием двух распространителей наркотиков занимались сотрудники каменского гарнизона полиции. При криминальных приятелях обнаружены более шестидесяти шариков с наркотической «приправой» — производным N-метилэфедрона. В среднем каждый шарик весил около трёх грамм. Несложно подсчитать, что на двоих у «закладчиков» при себе было около 180 грамм. Таким образом, «повязали» их с крупной партией, что непременно повлияет на решение судьи в ходе грядущего судебного процесса.
Про задержанных екатеринбуржцев известно, что одному из них 38 лет, а второму 54 года. Против обоих возбуждено уголовное дело.
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