Екатеринбуржские «закладчики» наведались в Каменск-Уральский

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Двух незваных гостей из Екатеринбурга приняли полицейские Каменска-Уральского. Те приехали не в качестве туристов, а «по делу» — привезли местным наркоманам запрещённых веществ.Задержанием двух распространителей наркотиков занимались сотрудники каменского гарнизона полиции. При криминальных приятелях обнаружены более шестидесяти шариков с наркотической «приправой» — производным N-метилэфедрона. В среднем каждый шарик весил около трёх грамм. Несложно подсчитать, что на двоих у «закладчиков» при себе было около 180 грамм. Таким образом, «повязали» их с крупной партией, что непременно повлияет на решение судьи в ходе грядущего судебного процесса.Про задержанных екатеринбуржцев известно, что одному из них 38 лет, а второму 54 года. Против обоих возбуждено уголовное дело.