В Екатеринбурге будут судить мужчину, который обманул банк на 200 миллионов рублей





– рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Используя свое служебное положение, достоверно зная о недостоверности документов заёмщиков, обвиняемый обеспечивал согласование и заключение банком с ними кредитных договоров. В результате незаконных действий участников преступной группы банку причинен ущерб на сумму свыше 200 млн рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить местного бывшего сотрудника банка, похитившего у организации, в которой работал, более 200 миллионов рублей.По версии следствия, в период с 2009 по 2010 годы, когда обвиняемый и его сообщник занимали в кредитном учреждении организационно-хозяйственные должности, они вместе подыскивали подставных заёмщиков, которых убеждали взять кредит, обещая самостоятельно исполнять обязательства перед банком.Бывшего банковского сотрудника обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение, и сейчас дело направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.