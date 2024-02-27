Огромную партию ворованных цветов доставили в Екатеринбург перед женским праздником

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ожидании Международного женского дня продавцы цветов по всей стране предвкушают резкий рост прибыли. Этим воспользовались злоумышленники, придумав простую преступную схему обогащения.Московский поставщик цветов набрал заказов из разных российских городов на крупную сумму — почти на два миллиона рублей (на миллион и 800 тысяч, если точнее). Цветы — в основном розы, тюльпаны — добросовестно погрузили в столице и повезли по провинциям. Праздничных букетов ждали заказчики из Челябинска, Новосибирска и Омска. Но так и не дождались. Как выяснилось позже, все цветы в итоге привезли в Екатеринбург, где их по цене втрое меньшей, чем изначальная, перепродали местному «цветочному барону». Того дешёвая цена красочных букетов не смутила, о чём он вскоре пожалел. К торговцу цветами нагрянула полиция и весь благоухающий товар арестовала.Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленникам удалось перехватить груз где-то в пути и выдать себя за заказчиков. Накладные заменили и водителю назвали другой пункт назначения, потому столичный груз и не уехал к истинным адресатам, а был перенаправлен в уральскую столицу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.