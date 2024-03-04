Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургский суд отправит тюменца в строгорежимную колонию

19.48 Среда, 6 марта 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Уроженец Тюменской области не признал свою вину в убийстве собутыльника, но всё равно «отъедет» в исправительную колонию строгого режима. Такую «путёвку» устроил ему Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга.

Как уверяет тюменец, вечером 5 марта прошлого года его знакомый, с которым они вместе распивали спиртное, неожиданно упал в припадке эпилепсии. Упал очень неудачно — ударился головой о кухонный гарнитур. От полученной при этом травмы и скончался. Правда, чтобы получить раны, обнаруженные на трупе погибшего судмедэкспертами, покойный упасть должен был раз шесть, и ударятся при этом разными частями тела.

У следствия и прокуратуры совсем иная версия случившегося. По их убеждению, в ночь на 5 марта 2023 года по месту своего жительства в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга осужденный распивал спиртные напитки со своим знакомым. В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, у сорокалетнего мужчины возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Реализуя его, осужденный с силой нанёс потерпевшему руками не менее трёх ударов в область головы, не менее одного удара в область шеи и не менее двух ударов в область верхних конечностей, причинив своими действиями механическую травму шеи и закрытую черепно-мозговую травму.


Согласно этой версии, полученные от ударов травмы и повлекли смерть потерпевшего. При этом, умер он не мгновенно, но «Скорую помощь» ему — уже остывающему — вызвали только на утро. Перед визитом медиков сожительница тюменского драчуна прибрала в квартире и помыла полы возможно для того, чтобы уничтожить следы преступления.

Суд счёл версию следствия более правдоподобной, убедительной и доказанной. Мужчину, обвиняемого по четвёртой части 111 статьи Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») решено наказать 7 годами и 6 месяцами лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда в законную силу ещё не вступило, так что у уроженца посёлка Никольский Ишимского района Тюменской области ещё есть возможность попытаться убедить в своей версии с эпилептическим припадком судей более высокой инстанции.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве мужчины, которого скинули с балкона
04 марта 2024
В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Кировграде
29 февраля 2024
Свободы и денег лишили избившего екатеринбургского тинейджера тагильчанина
01 марта 2024
К девяти годам колонии приговорили водителя, сбившего екатеринбуржца насмерть
29 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге

Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:08 Огромную партию ворованных цветов доставили в Екатеринбург перед женским праздником
20:38 Начинающие уральские художники получат советы от матёрых профессионалов
19:48 Екатеринбургский суд отправит тюменца в строгорежимную колонию
18:34 Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
18:27 27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина
17:59 После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора
17:47 Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
17:19 «Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином
16:28 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизился на 14%
16:05 В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу
15:38 Свердловские власти пообещали до конца года подготовить рефтинскую больницу к капремонту
15:01 В Екатеринбурге поставят на воинский учёт 30 сотрудников склада Wildberries
14:30 В свердловском УГИБДД заявили о росте количества ДТП с участием детей
13:57 Вёзший ребёнка реанимобиль свердловского ТЦМК попал в аварию
13:40 В Сухом Логу хозяин стаффорда натравил свою собаку на соседского самоеда
12:59 Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора
12:14 В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка
11:42 В Екатеринбурге почти на два года зароют движение по улице Викулова
11:21 В уральской столице проверили системы оповещения
10:54 Свердловский областной суд оправдал обвиняемых в сожжении двух человек в Первоуральске
10:14 Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения
09:40 В Екатеринбурге иностранцу придётся отвечать за нападение на сотрудника МЧС
09:12 Госавтоинспекторы предупреждают о гололедице в Свердловской области 6 марта
20:48 В Свердловской области разыскивают сбежавшего из психбольницы мужчину
20:20 Свердловская ГИБДД из-за снега опасается увеличение количества ДТП
19:41 Выброшенного на произвол судьбы попугайчика выходили екатеринбуржцы
Все новости Свердловской области
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
Все новости России и мира
21:08 Огромную партию ворованных цветов доставили в Екатеринбург перед женским праздником
20:38 Начинающие уральские художники получат советы от матёрых профессионалов
19:48 Екатеринбургский суд отправит тюменца в строгорежимную колонию
18:34 Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
18:27 27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина
17:59 После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора
17:47 Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
17:19 «Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином
16:28 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизился на 14%
16:05 В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу
15:38 Свердловские власти пообещали до конца года подготовить рефтинскую больницу к капремонту
15:01 В Екатеринбурге поставят на воинский учёт 30 сотрудников склада Wildberries
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:30 В свердловском УГИБДД заявили о росте количества ДТП с участием детей
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
14:19 Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
13:57 Вёзший ребёнка реанимобиль свердловского ТЦМК попал в аварию
13:40 В Сухом Логу хозяин стаффорда натравил свою собаку на соседского самоеда
12:59 Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора
12:14 В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка
11:42 В Екатеринбурге почти на два года зароют движение по улице Викулова
11:21 В уральской столице проверили системы оповещения
10:54 Свердловский областной суд оправдал обвиняемых в сожжении двух человек в Первоуральске
10:14 Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения
09:40 В Екатеринбурге иностранцу придётся отвечать за нападение на сотрудника МЧС
09:12 Госавтоинспекторы предупреждают о гололедице в Свердловской области 6 марта
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK