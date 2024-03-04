Екатеринбургский суд отправит тюменца в строгорежимную колонию

У следствия и прокуратуры совсем иная версия случившегося. По их убеждению, в ночь на 5 марта 2023 года по месту своего жительства в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга осужденный распивал спиртные напитки со своим знакомым. В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, у сорокалетнего мужчины возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Реализуя его, осужденный с силой нанёс потерпевшему руками не менее трёх ударов в область головы, не менее одного удара в область шеи и не менее двух ударов в область верхних конечностей, причинив своими действиями механическую травму шеи и закрытую черепно-мозговую травму.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уроженец Тюменской области не признал свою вину в убийстве собутыльника, но всё равно «отъедет» в исправительную колонию строгого режима. Такую «путёвку» устроил ему Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга.Как уверяет тюменец, вечером 5 марта прошлого года его знакомый, с которым они вместе распивали спиртное, неожиданно упал в припадке эпилепсии. Упал очень неудачно — ударился головой о кухонный гарнитур. От полученной при этом травмы и скончался. Правда, чтобы получить раны, обнаруженные на трупе погибшего судмедэкспертами, покойный упасть должен был раз шесть, и ударятся при этом разными частями тела.Согласно этой версии, полученные от ударов травмы и повлекли смерть потерпевшего. При этом, умер он не мгновенно, но «Скорую помощь» ему — уже остывающему — вызвали только на утро. Перед визитом медиков сожительница тюменского драчуна прибрала в квартире и помыла полы возможно для того, чтобы уничтожить следы преступления.Суд счёл версию следствия более правдоподобной, убедительной и доказанной. Мужчину, обвиняемого по четвёртой части 111 статьи Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») решено наказать 7 годами и 6 месяцами лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии строгого режима.Решение суда в законную силу ещё не вступило, так что у уроженца посёлка Никольский Ишимского района Тюменской области ещё есть возможность попытаться убедить в своей версии с эпилептическим припадком судей более высокой инстанции.