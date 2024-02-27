В Екатеринбурге иностранцу придётся отвечать за нападение на сотрудника МЧС





– сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «В ближайшее время уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Гражданину Республики Азербайджан, который напал на сотрудника МЧС, придётся отвечать за свои действия. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга завершил расследование уголовного дела в отношении иностранца.Азербайджанца обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Инцидент, о котором идёт речь произошёл 10 января, когда на улице Титова между участниками ДТП произошёл конфликт. По данным следствия, группа мужчин, среди которых был 35-летний обвиняемый, стала проявлять агрессию в отношении находившейся в другой машине девушки. За неё вступились прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Именно в этот момент обвиняемый применил физическое насилие в отношении одного из спасателей.