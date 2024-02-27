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В Свердловской области разыскивают сбежавшего из психбольницы мужчину
Фото: МВД РФ
В розыск объявили сегодня Романа Порсина. Этот мужчина подался в бега, улизнув из областной психиатрической больницы на Сибирском тракте.
Как поясняют представители МВД, Романа Порсина доставили в Свердловскую областную клиническую психиатрическая больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Это понадобилось для грядущего суда — результаты обследования должны были приложить к материалам уголовного дела. В каком преступлении обвиняется Роман Порсин не сообщается.
Обладающих информацией и о местонахождении Романа Порсина просят сообщить в отдел полиции по Октябрьскому району Екатиринбурга, набрав номер +7 (343) 3564206. Ну, или просто позвонив на номер 102.
Как поясняют представители МВД, Романа Порсина доставили в Свердловскую областную клиническую психиатрическая больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Это понадобилось для грядущего суда — результаты обследования должны были приложить к материалам уголовного дела. В каком преступлении обвиняется Роман Порсин не сообщается.
Обладающих информацией и о местонахождении Романа Порсина просят сообщить в отдел полиции по Октябрьскому району Екатиринбурга, набрав номер +7 (343) 3564206. Ну, или просто позвонив на номер 102.
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