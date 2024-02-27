В Свердловской области разыскивают сбежавшего из психбольницы мужчину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В розыск объявили сегодня Романа Порсина. Этот мужчина подался в бега, улизнув из областной психиатрической больницы на Сибирском тракте.Как поясняют представители МВД, Романа Порсина доставили в Свердловскую областную клиническую психиатрическая больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Это понадобилось для грядущего суда — результаты обследования должны были приложить к материалам уголовного дела. В каком преступлении обвиняется Роман Порсин не сообщается.Обладающих информацией и о местонахождении Романа Порсина просят сообщить в отдел полиции по Октябрьскому району Екатиринбурга, набрав номер +7 (343) 3564206. Ну, или просто позвонив на номер 102.