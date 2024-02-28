Незадачливые грабители пытались вынести полмиллиона из банкомата в Висиме

«Следственно–оперативной группой, вызванной на место происшествия, были изъяты следы перчаток (именно в них орудовали взломщики), отвёртка, фонарик, автомобильная шумоизоляция, топор, гвоздодер и основное оборудование, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». — В ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД по Свердловской области совместно с коллегами из Нижнего Тагила провели успешную операцию по задержанию, к которой в качестве силовой поддержки привлекли бойцов ОМОН Росгвардии».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С подробностями дерзкой, но неудавшейся попытки ограбления банка, совершённой ещё в середине февраля, поделились сотрудники областного управления МВД. Незадачливые грабители задержаны и ждут суда.Преступление было совершенно в ночь на 19 февраля. Ранее судимые граждане 48 и 32 лет — екатеринбуржец и челябинец — приехали в посёлок Висим Пригородного района, заранее обговорив план действий. Они припарковали свой автомобиль в заранее определённом месте, неподалеку от пункта врачебной практики, и отправились «на дело». Они проникли в банковское помещение, отжав окно. Чтобы не привлекать постороннего внимания, они заклеили все окна светонепроницаемым материалом и принялись взламывать банкомат. Для этого они воспользовались прихваченными с собой газовым резаком и запасом баллонов с пропаном и кислородом.Все старания остаться незамеченными пошли у преступников крахом. Не успели они вскрыть банкомат, в котором на тот момент лежало более полумиллиона рублей, как их вспугнул прибывший к месту преступления наряд полиции.Против двух подозреваемых следственное подразделение отдела полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудило уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение в крупном размере. Преступной парочке грозят немалые сроки. Впрочем, к несвободе им не привыкать. Один из мужчин сидел за похожее преступление, а также за разбой, незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Второй отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности и хранение наркотических средств.