Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам шесть миллионов





– рассказали «Вечерним ведомостям» в УМВД Екатеринбурга. «Таким образом, потерпевшая перевела на счета злоумышленников 3 022 000 рублей сбережений и 3 043 700 рублей кредитных средств»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Пенсионерка из Екатеринбурга стала очередной жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили пожилую женщину оформить несколько кредитов и перевести им деньги. В итоге дама лишилась 6 045 000 рублей.По словам потерпевшей, звонившие представлялись «бывшим работодателем», «сотрудниками ФСБ» и «специалистами Банка России». Они действовали по классической схеме, когда жертве сообщают о том, что на неё якобы оформили кредитов, просят подписать согласие на сотрудничество и подписку о неразглашении, а потом рассказывают про «безопасные счета» и помогают туда перевести как собственные сбережения, так и деньги, взятые в кредит.В полиции просят вне зависимости от того, кто звонит, не передавать данные карты, коды из СМС и логины с паролями для входа в банковское приложение.