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Свердловский областной суд отказал осуждённому за взятку экс-банкиру в досрочном снятии судимости
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отказал в досрочном снятии судимости бывшему представителю коммерческого банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплёву, осуждённому за крупную взятку.
В 2015 году Олег Коноплёв через посредников передал бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову в размере 7,5 миллионов. За взятку экс-полицейский обещал содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в пользу банка. В конце концов оба были осуждены, напомнили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга с учётом апелляционного определения Свердловского областного суда Коноплёву назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 20 миллионов рублей.
Позже Коноплёв обращался в суд с ходатайством об отмене условного наказания и досрочном снятии судимости, но в Октябрьском районном суде его отказались. Свердловский областной суд также оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
В 2015 году Олег Коноплёв через посредников передал бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову в размере 7,5 миллионов. За взятку экс-полицейский обещал содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в пользу банка. В конце концов оба были осуждены, напомнили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга с учётом апелляционного определения Свердловского областного суда Коноплёву назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 20 миллионов рублей.
Позже Коноплёв обращался в суд с ходатайством об отмене условного наказания и досрочном снятии судимости, но в Октябрьском районном суде его отказались. Свердловский областной суд также оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
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