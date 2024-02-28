Собачники Екатеринбурга предупреждают о весеннем обострении у догхантеров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вновь начали замечать розовые пятна на снегу — настоящий кошмар всех владельцев собак и зоозащитников. Такие следы остаются при нанесении смертельного для собак яда.Сообщения о розовых пятнах на снегу поступили почти одновременно от жителей микрорайонов ВИЗ и Эльмаш. В частности, следы отравы замечены во дворах на улице Металлургов. И там местные жители не поленились отнести рассыпанный порошок на экспертизу. Опасения их подтвердились — оказалось, что это изониазид, лекарство от туберкулёза, которое смертельно опасно для животных, в особенности — для собак. Иногда пёсику достаточно понюхать окрашенный изониазидом снег, чтобы скончаться в муках и судорогах.Низкая цена изониазида и его убойная сила сделала медпрепарат излюбленным оружием догхантеров. Они свою садистскую деятельность оправдывают борьбой с бродячими животными, но на деле — губят и домашних питомцев, и ставят под угрозу здоровье детей, которые любят тянуть в рот всякое, в том числе — снег, тем более так «аппетитно» окрашенный.Всем владельцам собак стоит иметь в домашней аптечке эффективное противоядие от изониазида, витамин В6 (пиридоксин). В случае же, если собака во время или после прогулки начала проявлять прогрессирующие симптомы эпилепсии, её нужно хватать в охапку и бежать в ближайшую ветеринарную клинику. При своевременном обращении к зоодокторам шансы на спасение от догхантерской отравы очень высокие.Если вы заметили розовые пятна на снегу в своём дворе, их стоит аккуратно собрать в какой-нибудь пакет и утилизировать. Но нужно обратить внимание, не появились ли эти пятна под каким-нибудь ягодным кустом или деревом. Помёт птиц, наевшихся, например, рябины, зачастую выглядит похожим образом.