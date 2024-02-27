В Екатеринбурге будут судить местного жителя, заманивавшего земляков в финансовую пирамиду

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить 46-летнего местного жителя, который почти год заманивал земляков в финансовую пирамиду. От его действий пострадало 352 человека.Общая сумма ущерба составила более 80,7 миллиона рублей. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, обвиняемый с октября 2020 года по август 2021 года предлагал соотечественникам инвестировать в выкуп ликвидных активов организаций-банкротов, который был ниже рыночной стоимости, обещая большой доход или другую имущественную выгоду. Выплаты осуществлялись небольшими частями за счёт того, что в пирамиду привлекали новых «инвесторов».Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.